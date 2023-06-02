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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلاة الغائب اليوم.. وفاة والد المخرجة مريم أحمدي

المخرجة مريم أحمدي
المخرجة مريم أحمدي

أعلنت المخرجة مريم أحمدي، وفاة والدها في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، وكشفت عن موعد الجنازة اليوم الجمعة. 

 

وكتبت المخرجة مريم أحمدي:" إن لله وان اليه راجعون… توفي الي رحمة الله تعالي المغفور له بإذن الله والدي الغالي الأمير قربان علي أحمدي..وسوف تقام صلاة الجنازة على والدي الغائب غدا الجمعة ٢ يونيو عقب صلاة الجمعة من مسجد قرية سيتي فيو - الطريق الصحراوي و سيقام العزاء يوم السبت ٣ يونيو بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد". 

 

قدمت مريم أحمدي عددا من الأعمال الناجحة والشهيرة مؤخرا، أبرزها مسلسل 60 دقيقة، إلا أنا “حكاية لازم أعيش”، أنا عشقت، ومؤخرا وزن الريشة. 

 

وبدأ النجم أحمد السقا التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد "وزن ريشة" منذ عدة أشهر، المكون من 8 حلقات، تأليف محمد هشام عبيه، ومن إخراج مريم أحمدى، والذي يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، إذ مقرر عرض العمل على احدى المنصات خلال الفترة المقبلة.

 

وعقد صناع "وزن ريشة" جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، واختيار الفنانين المشاركين في البطولة، تمهيداً لانطلاق التصوير خلال النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، لاسيما أن أحمد السقا كان مشغولا بتصوير المشاهد المتبقية الأخيرة من فيلم "السرب"، والذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة.

 

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، منى زكى، دياب، كريم فهمى، مصطفى فهمى، آسر ياسين، شريف منير، محمود عبد المغنى، محمد ممدوح، أحمد حاتم، إسلام جمال وعدد كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

مريم أحمدي 60 دقيقة احمد السقا الأعمال الناجحة التحضيرات الخاصة المخرجة مريم أحمدي

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