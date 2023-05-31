ممثلة استثنائية.. كندة علوش: منى زكي أفضل ممثلة في العالم

وجهت الفنانة كندة علوش رسالة إلى الفنانة منى زكي بعد إشادة الأخيرة بفيلمها نزوح.

وقالت " كندة" خلال ندوة أقيمت اليوم بسينما زاوية:"منى أحسن ممثلة في الوطن العربي ومن أحسن الممثلات في العالم وهى ممثلة استثنائية.

أقيم اليوم عرض خاص لفيلم نزوح للممثلة كندة علوش والفنان سامر المصري بسينما زاوية وشهد إقبالا كبيرا من الجمهور.

وكان قد حصل الفيلم الروائي نزوح للمخرجة سؤدد كعدان والنجمة كندة علوش على جائزتين خلال حفل ختام النسخة 79 من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي الذي أقيم في 10 سبتمبر الماضي.

وفاز الفيلم الذي شهد عرضه العالمي الأول في مسابقة Orizzonti Extra بجائزة الجمهور التي تقدمها شركة أرماني الراعي الرسمي للمهرجان ليصبح أول فيلم عربي يحصل عليها، وجائزة لانترنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب، وبذلك يصبح في رصيد المخرجة سؤدد كعدان ثلاث جوائز من مهرجان فينيسيا إذ فاز فيلمها السابق يوم أضعت ظلي بجائزة أسد المستقبل عام 2018.

وقد نال الفيلم إشادة نقدية كبيرة بعد عرضه إذ كتبت آنا سميث من موقع Deadline "فيلم نزوح هو تجربة مشاهدة ساحرة تمزج الحكاية الخيالية النسوية بالدراما الواقعية" وكتب أيضاً جوناثان هولاند في موقع سكرين دايلي "فيلم قوي ورقيق يسعى بشجاعة إلى تغيير التوقعات المرتبطة بالأعمال الدرامية السورية التي عادة ما توحي بالعنف وسقوط الضحايا"، كما وصفه فابيان لوميرسيه من موقع Cineurope بأنه "فيلم يفيض بالأفكار السريالية الرائعة".



مهرجان البحر الأحمر

يذكر ان مهرجان البحر الأحمر ينظم عدد من الندوات الهامة على المستوى العالمي والعربي، منها شارون ستون، جاكي شان، سبايك لي، كوثر بن هنيّة، نيللي كريم، وغيرهم.