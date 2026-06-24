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في ليلة «مودريتش» التاريخية.. كرواتيا تعبر بنما وتقترب من التأهل في كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في ليلة «مودريتش» التاريخية.. كرواتيا تعبر بنما وتقترب من التأهل في كأس العالم 2026

كرواتيا
كرواتيا

حقق منتخب كرواتيا فوزًا مهمًا على نظيره البنمي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليحتفل القائد لوكا مودريتش بمباراته الدولية رقم 200 بأفضل طريقة ممكنة ويقود منتخب بلاده خطوة جديدة نحو الدور المقبل.

وجاء الانتصار الكرواتي بعد مباراة صعبة واجه خلالها أبناء البلقان مقاومة قوية من منتخب بنما، الذي ظهر بصورة منظمة دفاعيًا ونجح في إرباك أحد أبرز المنتخبات الأوروبية لفترات طويلة من اللقاء.

شهدت الدقائق الـ45 الأولى حذرًا واضحًا من المنتخبين، حيث انحصرت معظم فترات اللعب في وسط الملعب مع محاولات متبادلة دون فعالية هجومية حقيقية.

واعتمد المنتخب الكرواتي على خبرة لوكا مودريتش وتحركات كوفاتشيتش وباتورينا لبناء الهجمات، بينما لجأت بنما إلى المرتدات السريعة عبر يويل باركيناس وخوسيه لويس رودريجيز.

ورغم أفضلية الاستحواذ لكرواتيا، فإن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بعدما نجح الدفاع البنمي في إغلاق المساحات أمام لاعبي المدرب الكرواتي.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى الجهاز الفني الكرواتي تبديلين هجوميين بإشراك أندري كراماريتش وأنتي بوديمير، وهو القرار الذي أثمر سريعًا.

ففي الدقيقة 54 انطلق يوسيب ستانيشيتش من الجهة اليمنى وأرسل كرة عرضية متقنة مرت من أمام الحارس أورلاندو موسكيرا، لتصل إلى أنتي بوديمير الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك الخالية معلنًا هدف التقدم للكروات.

ومنح الهدف دفعة كبيرة لكرواتيا التي كادت تضيف الهدف الثاني في أكثر من مناسبة، أبرزها فرصة ماركو باشاليتش في الدقيقة 57 عندما انفرد بالمرمى، لكن الحارس البنمي أنقذ الموقف ببراعة.

ورغم التقدم الكرواتي، لم يستسلم منتخب بنما وبدأ في تكثيف محاولاته الهجومية بحثًا عن هدف التعادل.

وشهدت الدقيقة 68 أخطر فرص بنما عندما تصدى دومينيك ليفاكوفيتش ببراعة لرأسية كارلوس هارفي ثم عاد ليبعد محاولة أخرى من أمير موريلو، محافظًا على تقدم منتخب بلاده.

كما واصل المنتخب البنمي الضغط عبر الركنيات والكرات العرضية، لكنه اصطدم بيقظة الدفاع الكرواتي بقيادة شوتالو وبونجراسيتش.

وفي الدقيقة 81 غادر لوكا مودريتش أرض الملعب وسط تصفيق جماهير كرواتيا، بعد أن خاض مباراته الدولية رقم 200 بقميص منتخب بلاده، في إنجاز استثنائي يضاف إلى مسيرته الأسطورية.

وواصل المنتخب الكرواتي إدارة الدقائق الأخيرة بخبرة كبيرة، فيما حاولت بنما استغلال الوقت بدل الضائع عبر الكرات الثابتة، إلا أن محاولاتها لم تنجح في تغيير النتيجة.

وأطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز كرواتيا بهدف دون رد، ليحصد المنتخب الكرواتي ثلاث نقاط ثمينة تقربه من التأهل إلى الدور التالي، بينما تجمد رصيد بنما لتتعقد مهمتها قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

كرواتيا بنما كرواتيا تعبر بنما مودريتش ليلة مودريتش التاريخية كأس العالم 2026

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