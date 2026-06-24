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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين منتخبي كرواتيا وبنما في كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين منتخبي كرواتيا وبنما في كأس العالم 2026

كرواتيا وبنما
كرواتيا وبنما
محمد سمير

فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي كرواتيا وبنما، في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء اتسم بالحذر التكتيكي والصلابة الدفاعية من الجانبين.

وشهدت الدقائق الـ45 الأولى صراعًا قويًا في منطقة وسط الملعب، مع أفضلية نسبية لمنتخب كرواتيا في الاستحواذ ومحاولة فرض أسلوبه المعتاد بقيادة القائد المخضرم لوكا مودريتش، إلا أن المنتخب البنمي نجح في إغلاق المساحات والحد من خطورة الهجمات الكرواتية.

ورغم غياب الأهداف، خطف لوكا مودريتش الأنظار في هذه المواجهة، بعدما سجل ظهوره الدولي رقم 200 بقميص منتخب كرواتيا، ليواصل كتابة التاريخ كأحد أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم العالمية.

ويخوض قائد كرواتيا مباراته الدولية رقم 200 وهو في الأربعين من عمره، ليؤكد استمراره الاستثنائي على أعلى مستوى، بعدما مثل منتخب بلاده لأكثر من عقدين وشارك في العديد من البطولات الكبرى، أبرزها الوصول إلى نهائي كأس العالم 2018 وحصد المركز الثالث في نسخة 2022.

واعتمد المنتخب الكرواتي على تحركات إيفان بيريشيتش وأنتي بوديمير في الخط الأمامي، إلى جانب محاولات الاختراق من مارتن باتورينا وماتيو كوفاتشيتش، لكن دفاع بنما بقيادة خوسيه كوردوبا وأندريس أندرادي نجح في التعامل مع أغلب الكرات الخطيرة.

في المقابل، حاول منتخب بنما الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة عبر يويل بارسيناس وخوسيه لويس رودريجيز، إلا أن دفاع كرواتيا بقيادة يوشكو جفارديول وجوسيب شوتالو حافظ على تماسكه وأبعد أي تهديد حقيقي عن مرمى دومينيك ليفاكوفيتش.

ومع انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة في الشوط الثاني، خاصة أن المنتخبين يبحثان عن تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصهما في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.

ويسعى المنتخب الكرواتي لاستغلال خبرة نجومه وفي مقدمتهم مودريتش وكوفاتشيتش لحسم المباراة، بينما يأمل منتخب بنما في مواصلة انضباطه الدفاعي وخطف هدف قد يقلب موازين اللقاء ويمنحه دفعة قوية في سباق المجموعة.

وبعد 45 دقيقة خالية من الأهداف، يبقى التعادل السلبي سيد الموقف بين كرواتيا وبنما، في انتظار ما ستسفر عنه أحداث الشوط الثاني من مواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في مشوار كأس العالم 2026.

كرواتيا وبنما كرواتيا بنما كأس العالم 2026 الشوط الأول التعادل السلبي

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