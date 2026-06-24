تحذير فني قبل لقاء إيران .. مُحلل رياضي يُطالب الفراعنة بتضييق المساحات والاعتماد على الثنائيات

قال المحلل الفني، محمود ضياء، إن منتخب مصر يجب أن يخوض مواجهة إيران المقبلة بالجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، بنفس الطريقة التي ظهر بها أمام بلجيكا، مع الاعتماد على خطة 4-4-2.

وأوضح “ضياء” خلال ظهوره في برنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة صدى البلد، أن الثنائيات الهجومية ستكون مفتاح اللعب في اللقاء، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من إمام عاشور وعمر مرموش في الخط الأمامي لما يمتلكانه من قدرات فردية وسرعة في التحول الهجومي.

وأضاف أن المنتخب الإيراني يتميز بقدرته على استغلال المساحات الخالية، مؤكدًا أن على الجهاز الفني بقيادة حسام حسن العمل على تضييق المساحات بين الخطوط والحد من خطورة المنافس في المناطق المفتوحة داخل الملعب.