شقيق التوأم: حسام حسن لم يفكر سوى في كرة القدم.. ويحلم بحصد كأس العالم

كشف أحمد حسن شقيق الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن العديد من الكواليس الخاصة بمسيرة العميد، مؤكدًا أن فرحة الأسرة بهدف الصعود إلى كأس العالم 1990 كانت لا توصف.

وقال أحمد حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور إن حسام حسن كرّس حياته بالكامل لكرة القدم ولم ينشغل بأي مشاريع أو أعمال تجارية، مشيرًا إلى أن ارتباط التوأم بوالدتهما الراحلة كان كبيرًا للغاية، لدرجة أنها رافقتهما خلال فترة الاحتراف خارج مصر.

وأضاف أن العروض انهالت على التوأم بعد تجربتهما الاحترافية في سويسرا، إلا أنهما فضّلا العودة إلى النادي الأهلي بسبب حبهما الكبير للقلعة الحمراء.

وأوضح شقيق العميد أن حسام حسن يمتلك شخصية تنافسية استثنائية ويعشق الفوز في كل شيء، حتى في الألعاب الترفيهية مثل الطاولة، مؤكدًا أن طموحه لا يتوقف وأنه يتمنى دائمًا الوصول لأبعد نقطة ممكنة مع منتخب مصر، بل ويحلم بالتتويج بكأس العالم.