توفيق السيد: مارشينياك لا يقنعني تحكيميًا.. والحكّام المصريون الأفضل في كأس العالم

أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، أن الحكم البولندي سيمون مارشينياك يثير الكثير من الجدل في المباريات الكبرى، معربًا عن أمله في ظهوره بشكل محايد خلال مواجهة مصر وإيران في كأس العالم 2026.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "لا تعجبني طريقة إدارة مارشينياك للمباريات، وهو الحكم المكلف بإدارة مباراة مصر وإيران في كأس العالم، وقد تعرض لانتقادات حادة في السابق بسبب اتهامات بالتحيز لمنتخب الأرجنتين خلال نهائي كأس العالم أمام فرنسا".

وأضاف: "شهد القانون تعديلات بعد بعض الحالات التحكيمية التي ارتبطت بمباريات أدارها مارشينياك، خاصة ما يتعلق بدخول اللاعبين إلى أرض الملعب قبل خروج الكرة بشكل كامل".

وتابع: "مارشينياك لا يعجبني على المستوى التحكيمي، وكانت له قرارات مثيرة للجدل في مباراة الأرجنتين والجزائر، كما شهدت المباراة حالات تحكيمية أثارت الكثير من النقاش".

وواصل: "ارتكب مارشينياك أخطاء في العديد من المباريات الكبرى التي أدارها، سواء في نهائي كأس العالم 2022 أو مواجهة الأرجنتين والجزائر، وكذلك مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ، وهو ما جعل البعض يشعر بأنه يحظى بحصانة من الانتقادات".

وأشار إلى أن: "مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا بسبب بعض القرارات التي اتخذها مارشينياك خلال اللقاء".

واختتم تصريحاته قائلًا: "نتمنى أن يغير مارشينياك هذه الصورة الذهنية، وأن يدير مباراة مصر وإيران بحيادية كاملة، خاصة أنها مواجهة بالغة الأهمية للمنتخب المصري".

وأشاد السيد بالتحكيم المصري، مؤكدًا: "أمين عمر من أفضل الحكام في الوقت الحالي، وأرى أن طاقم التحكيم المصري هو الأفضل في كأس العالم حتى الآن".