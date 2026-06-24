قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 24-6-2026 في البنوك
توفيق السيد: مارشينياك لا يقنعني تحكيميًا.. والحكّام المصريون الأفضل في كأس العالم
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المتاحة لتيسير الخدمة للركاب
الأهلي على أعتاب صفقة جديدة .. «شوبير» يكشف تطورات التفاوض مع نجم إنبي
أهم نصيحة من البابا تواضروس للمتجوزين: اللي يلتزم بيها بيحافظ على بيته
دعاء يوم تاسوعاء لقضاء الحوائج.. كلمات نبوية تصلح حياتك وتقربك إلى الله
كرواتيا تتقدّم على «بنما» بالهدف الأول في كأس العالم 2026
علاء نبيل: فخور بما يقدمه منتخب مصر.. وحسام حسن نموذج للمدرب الناجح
لماذا يُستحب صيام تاسوعاء مع عاشوراء؟.. دار الإفتاء توضح الحكمة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين منتخبي كرواتيا وبنما في كأس العالم 2026
زعيم كوريا الشمالية يُفجّر مفاجأة مدوية: تجهيز البحرية بأسلحة نووية وسفن تزن 10 آلاف طن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توفيق السيد: مارشينياك لا يقنعني تحكيميًا.. والحكّام المصريون الأفضل في كأس العالم

مارشينياك
مارشينياك
محمد سمير

أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، أن الحكم البولندي سيمون مارشينياك يثير الكثير من الجدل في المباريات الكبرى، معربًا عن أمله في ظهوره بشكل محايد خلال مواجهة مصر وإيران في كأس العالم 2026.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "لا تعجبني طريقة إدارة مارشينياك للمباريات، وهو الحكم المكلف بإدارة مباراة مصر وإيران في كأس العالم، وقد تعرض لانتقادات حادة في السابق بسبب اتهامات بالتحيز لمنتخب الأرجنتين خلال نهائي كأس العالم أمام فرنسا".

وأضاف: "شهد القانون تعديلات بعد بعض الحالات التحكيمية التي ارتبطت بمباريات أدارها مارشينياك، خاصة ما يتعلق بدخول اللاعبين إلى أرض الملعب قبل خروج الكرة بشكل كامل".

وتابع: "مارشينياك لا يعجبني على المستوى التحكيمي، وكانت له قرارات مثيرة للجدل في مباراة الأرجنتين والجزائر، كما شهدت المباراة حالات تحكيمية أثارت الكثير من النقاش".

وواصل: "ارتكب مارشينياك أخطاء في العديد من المباريات الكبرى التي أدارها، سواء في نهائي كأس العالم 2022 أو مواجهة الأرجنتين والجزائر، وكذلك مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ، وهو ما جعل البعض يشعر بأنه يحظى بحصانة من الانتقادات".

وأشار إلى أن: "مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا بسبب بعض القرارات التي اتخذها مارشينياك خلال اللقاء".

واختتم تصريحاته قائلًا: "نتمنى أن يغير مارشينياك هذه الصورة الذهنية، وأن يدير مباراة مصر وإيران بحيادية كاملة، خاصة أنها مواجهة بالغة الأهمية للمنتخب المصري".

وأشاد السيد بالتحكيم المصري، مؤكدًا: "أمين عمر من أفضل الحكام في الوقت الحالي، وأرى أن طاقم التحكيم المصري هو الأفضل في كأس العالم حتى الآن".

كأس العالم توفيق السيد مارشينياك الحكام المصريين مصر وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

مشغولات ذهبية

لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل امتحانات الثانوية العامة 2 يوليو بسبب إجازة ثورة 30 يونيو | توضيح عاجل

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

ميدو

حزنا على نجله.. القصة الكاملة لإصابة ميدو بجلطة في المخ

مشغولات ذهبية

115 جنيها دفعه واحدة.. هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 الآن بمصر

تموين

زيادة الدعم لـ 200 جنيه .. وهذه خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين

ترشيحاتنا

السيطرة علي حريق

6 سيارات إطفاء.. حريق يلتهم مخزنا على مساحة 500 متر في منطقة المطورين بالسادات

الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين

الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة

متهم

كشف ملابسات فيديو تعدي شخص على والده وشقيقه في القليوبية

بالصور

علاج جديد لخشونة الركبة يخفف الألم دون جراحة.. نتائج واعدة لملايين المرضى

خشونة الركبة
خشونة الركبة
خشونة الركبة

7 خطوات فعّالة للوقاية من السكتة الدماغية .. أسرار حماية المخ والقلب

خطوات للوقاية من السكتة الدماغية
خطوات للوقاية من السكتة الدماغية
خطوات للوقاية من السكتة الدماغية

طريقة عمل البيتزا السائلة بدون عجن أو تخمير.. وصفة اقتصادية جاهزة في 15 دقيقة

طريقة عمل البيتزا السائلة السريعة
طريقة عمل البيتزا السائلة السريعة
طريقة عمل البيتزا السائلة السريعة

فرح شعبان تخطف الأنظار بالأخضر الزمردي بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

سر الصفارة الخضراء

سر الصفارة الخضراء التي ظهرت مع لاعب كندا المصاب.. ما حقيقتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

المزيد