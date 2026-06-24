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أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 24-6-2026 في البنوك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 24-6-2026 في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

قدّم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار اليوم الأربعاء مُسجلاً  49.79 جنيه للشراء و49.89 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار الدولار تراجعات قوية وسريعة على مدار الأيام الماضية، حيث هبط سعر صرف الدولار أكتر من جنيهين في 10 أيام  فقط.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-6-2026، مقابل الجنيه في البنوك 

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الأربعاء 24يونيو 2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في ميد بنك 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الان 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي التجاري 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه سعر الدولار الان سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

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