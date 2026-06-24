«يوان ويسا» يقود الكونغو الديمقراطية أمام كولومبيا لمواصلة المفاجآت في كأس العالم 2026

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب كولومبيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في مباراة يتطلع خلالها المنتخب الأفريقي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب من التأهل للأدوار الإقصائية.

ويدخل منتخب الكونغو الديمقراطية المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه في اقتناص تعادل ثمين أمام منتخب البرتغال في الجولة الأولى، ليؤكد قدرته على مقارعة كبار المنتخبات في المجموعة.

تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام كولومبيا

حراسة المرمى: ليونيل مباسي.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – شانسيل مبيمبا – سيليستين كابوادي – شانسيل موانزيبي – آرثر ماسواكو.

خط الوسط: صامويل موتو سامي – جريدي كاييمبي – ثيو بونجوندا.

خط الهجوم: سيدريك باكامبو – يوان ويسا.

ويعتمد المنتخب الكونغولي على خبرة مدافعه المخضرم شانسيل مبيمبا، بالإضافة إلى القوة الهجومية التي يمثلها يوان ويسا وسيدريك باكامبو، اللذان يشكلان أبرز مصادر الخطورة على مرمى المنافسين.

كما يراهن الجهاز الفني على التألق المستمر لآرون وان بيساكا في الجبهة اليمنى، سواء في الأدوار الدفاعية أو خلال التحولات الهجومية السريعة.

ويبحث منتخب الكونغو الديمقراطية عن تحقيق نتيجة إيجابية جديدة أمام كولومبيا، بعدما أثبت في الجولة الأولى قدرته على الصمود أمام المنتخب البرتغالي وإجباره على التعادل.

ويأمل المنتخب الأفريقي في استثمار الحالة المعنوية المرتفعة داخل صفوفه لتحقيق مفاجأة جديدة، تعزز من فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026

