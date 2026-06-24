لويس دياز يقود كولومبيا أمام الكونغو الديمقراطية لحسم التأهل في كأس العالم 2026

أعلن الجهاز الفني لمنتخب كولومبيا التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية، المقرر إقامتها فجر الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في مباراة يسعى خلالها المنتخب اللاتيني لحسم التأهل مبكرًا إلى الدور ثمن النهائي.

ويدخل المنتخب الكولومبي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز كبير على منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-1، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على صدارة المجموعة.

تشكيل كولومبيا أمام الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: كاميليو فارجاس.

خط الدفاع: دانييل مونيوز – جون لوكومي – دافينسون سانشيز – يوهان موخيكا.

خط الوسط: خاميس رودريجيز – جون أرياس – جيفرسون ليرما – جوستافو بويرتا.

خط الهجوم: لويس دياز – لويس سواريز.

ويعول الجهاز الفني الكولومبي على خبرة قائده خاميس رودريجيز، إلى جانب السرعات الكبيرة التي يمتلكها لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي، والذي يعد أحد أبرز أسلحة الفريق الهجومية خلال البطولة.

كما يواصل لويس سواريز قيادة الخط الأمامي للمنتخب الكولومبي، في ظل سعيه لزيادة حصيلته التهديفية ومساعدة منتخب بلاده على تحقيق الفوز الثاني تواليًا.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة لكولومبيا، إذ إن تحقيق الفوز سيمنحها ست نقاط كاملة ويقربها بشكل كبير من التأهل إلى الدور المقبل قبل الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

ويأمل المنتخب الكولومبي في مواصلة العروض القوية التي قدمها خلال المباراة الأولى، خاصة بعدما ظهر الفريق بصورة هجومية مميزة نالت إشادة الجماهير والمتابعين.

