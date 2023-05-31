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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. ياسمين صبري: أرفض تقديم مشاهد جريئة في هوليوود.. طه الدسوقي يُهدي طفل مسلسل «تحت الوصاية» جائزة أفضل ممثل صاعد

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

ياسمين صبري: أرفض تقديم مشاهد جريئة في هوليوود.. ولا أستخدم مواد تجميلية

ردَّت الفنانة ياسمين صبرى على أسئلة عدد من متابعيها عبر خاصية Ask على حسابها بتطبيق انستجرام.

وردَّت ياسمين صبرى على سؤال أحد متابعيها: “هل توافقين على تقديم مشاهد جريئة فى هوليوود”؟، معلقة “مابوافقش هنا.. هوافق هناك”.

طه الدسوقي يُهدي طفل مسلسل «تحت الوصاية» جائزة أفضل ممثل صاعد

شهد حفل مسابقة جوائز المسلسلات إهداء الفنان طه الدسوقى جائزة أفضل ممثل صاعد للطفل عمر شريف بطل مسلسل “تحت الوصاية”.

وحرص مقدمو حفل مسابقة جوائز المسلسلاتعلى توجيه تحية لروح الفنان الراحل مصطفى درويش في بداية الحفل .

وأثار الفنان أحمد داش الجدل بإطلالته التي ظهر في حفل تكريم نجوم رمضان، المقام بأحد مولات 6 أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وظهر أحمد داش في الحفل مرتديا “بدلة حمراء” كاملة

حفلان متتاليان لأم كلثوم على مسرح ساقية الصاوي للعرائس .. غدًا

يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلين متتاليين  لكوكب الشرق أم كلثوم  غدًا الخميس 1 يونيو  ، فى تمام الساعة السادسة والنصف والثامنة والنصف مساءً، وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

حرص المحامي ياسر قنطوش على توجيه الشكر للمطرب عمرو مصطفى بعد  إنهاء خلافه مع ورثة أم كلثوم بعد تجسيدها بالذكاء الاصطناعي.

 

 

 

 

 

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