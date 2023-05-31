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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري: أرفض تقديم مشاهد جريئة في هوليوود.. ولا أستخدم مواد تجميلية

صدى البلد

ردَّت الفنانة ياسمين صبرى على أسئلة عدد من متابعيها عبر خاصية Ask على حسابها بتطبيق انستجرام.

وردَّت ياسمين صبرى على سؤال أحد متابعيها: “هل توافقين على تقديم مشاهد جريئة فى هوليوود”؟، معلقة “مابوافقش هنا.. هوافق هناك”.

وعن سؤال تغيير ملامحها وتخليها عن المواد التجميلية أجابت ياسمين صبرى :" مش بيليق عليا والتجميل الحقيقى بقى حاجة نادرة".

وأثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل وذلك بعد نشرها صورًا جديدة من الإعلان الذي عرض في رمضان الماضي لأحد المنتجعات السكنية .

وأدي هذا الإعلان إلى أن خطفت الفنانة ياسمين صبري الجدل والأنظار بسبب خفة ظلها مع النجم أحمد عز، وأيضا بملابسها.

حرصت الفنانة ياسمين صبري على الظهور بالعديد من الإطلالة الأنيقة، وحملت الكثير من الحقائب باهظة الثمن، واختارت أن تنشر صورا لإطلالة واحدة منهم.

ومن ناحية أخري، تعود ياسمين صبري للسينما بعد غياب 5 سنوات بـ فيلم يحمل اسم أبو النسب بالتعاون مع الفنان محمد إمام، الذي يُعد التعاون الثالث بينهما بعد نجاحهما بـ فيلم جحيم في الهند عام 2016 وفيلم ليلة هنا وسرور عام 2018.

 وأكدت ياسمين صبري في تصريحات تليفزيونية سابقة أنها تعيش فترة نشاط سينمائي، وتشارك في فيلمين بجانب فيلم أبو النسب، وأحدهما أكشن ومن المقرر طرحه في الصيف.


يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مشاركتها في مسلسل "فرصة تانية"، الذي تم عرضه في رمضان 2020، وشاركها في بطولته، دياب، وأحمد مجدي، وآيتن عامر، وهبة مجدي، ومحمود البزاوي، وإدوارد، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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