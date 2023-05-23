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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر مفاجأة.. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

سعره مفاجأة .. لن
سعره مفاجأة .. لن تصدق تكلفة إطلالة ياسمين صبري

أثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل وذلك بعد نشرها صورا جديدة من الإعلان الذي عرض في رمضان الماضي لأحد المنتجعات السكنية .

 

وأدي هذا الإعلان إلى أن خطفت الفنانة ياسمين صبري الجدل والأنظار بسبب خفة ظلها مع النجم أحمد عز، وأيضا بملابسها.

حرصت الفنانة ياسمين صبري على الظهور بالعديد من الإطلالة الأنيقة، وحملت الكثير من الحقائب باهظة الثمن، واختارت أن تنشر صورا لإطلالة واحدة منهم.

ياسمين صبري

ياسمين صبري

 وظهرت ياسمين صبري فى هذه الإطلالة بفستان صيفي من تصميم Alexis يصل سعره إلى 1060 دولار، أي ما يعادل 33 ألف جنيه. 

ياسمين صبري

ياسمين صبري

 ومن ناحية أخري، تعود ياسمين صبري للسينما بعد غياب 5 سنوات بـ فيلم يحمل اسم أبو النسب بالتعاون مع الفنان محمد إمام، الذي يُعد التعاون الثالث بينهما بعد نجاحهما بـ فيلم جحيم في الهند عام 2016 وفيلم ليلة هنا وسرور عام 2018.

 وأكدت ياسمين صبري في تصريحات تليفزيونية سابقة أنها تعيش فترة نشاط سينمائي، وتشارك في فيلمين بجانب فيلم أبو النسب، وأحدهما أكشن ومن المقرر طرحه في الصيف.


يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مشاركتها في مسلسل "فرصة تانية"، الذي تم عرضه في رمضان 2020، وشاركها في بطولته، دياب، وأحمد مجدي، وآيتن عامر، وهبة مجدي، ومحمود البزاوي، وإدوارد، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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