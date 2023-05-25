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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سعيدة جدا | دينا الشربيني : بعيش قصة حب مع مصري جدع

دينا الشربيني
دينا الشربيني

تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن قصة ارتباطها التى تصدرت تريند مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقالت "دينا" في لقاء مع et بالعربي:" بعيش قصة حب، وهو شخص محترم وجدع ومصري من خارج الوسط.

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الشربيني :
تصدرت الفنانة دينا الشربيني ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل؛ بعد أن كشفت أنها تعيش هذه الفترة “قصة حب”، دون توضيح أي شيء آخر.

وتتميز دينا الشربيني بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل، بأنوثتها وأناقتها؛ من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

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ومن الناحية الجمالية تعتمد دينا الشربيني على وضع الماكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا.

ورفضت دينا الشربيني الكشف عن أي تفاصيل خاصة بقصة الحب، مكتفية بالتأكيد أنها سعيدة الآن وتتمنى أن تكلل العلاقة بنهاية سعيدة.

وكشفت دينا الشربيني خلال حوارها عن نقاط القوة والضعف، فكانت نقطة القوة لديها تجاوز الأزمات، أما نقطة الضعف أنها عاطفية للغاية.

 

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