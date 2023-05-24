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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الشربيني تفتتح فيلم يوم 13 في الرياض وتعود لاستئناف تاج

دينا الشربيني
دينا الشربيني

احتفلت الفنانة دينا الشربيني بإفتتاح فيلمها الجديد "يوم 13" بالرياض، ضمن جولة الفيلم في دول الخليج مع فريق العمل، بعد تحقيقة أكثر من 25 مليون جنية خلال موسم عيد الفطر، وتصدرة شباك الإيرادات خلال الأسابيع الماضية، وهو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D  في العالم العربي.
 

العمل بطولة دينا الشربيني، أحمد داود ، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله. 
 

 

على جانب اخر تستأنف الفنانة دينا الشربيني تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "تاج" عقب عودتها الى مصر، خاصة و ان الفيلم يتم تصويرة بطريقة جديدة، لتتناسب مع اعمال الجرافيكس الموجودة.
 

وحققت الفنانة دينا الشربيني نجاحًا كبيرًا طوال شهر رمضان بمسلسلها "كامل العدد" في موسم رمضان 2023، حيث تربع على تريند منصة شاهد رقم 1 من بداية حلقته الأولى حتى حلقته الأخيرة، ليحصد ردود أفعال إيجابية جماهيرية على منصات التواصل الاجتماعي.


ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

دينا الشربيني جيهان خليل هشام خرما رمضان 2023 دول الخليج مسلسل كامل العدد

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