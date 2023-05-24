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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. قصة إسماعيل ياسين مع مستشفى المجانين.. حقيقة اعتزال دينا الشربينى.. حالة أحمد جلال عبد القوى وأشرف مصيلحى الصحية

دينا الشربينى
دينا الشربينى

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

سكارليت جوهانسون تتألق فى جلسة تصوير فيلمها instant بمهرجان كان
خطفت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون الأضواء إليها فى جلسة تصوير فيلمه الجديد “instant” أو “لقطة”، والذى يشارك ضمن فعاليات الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائى الدولى، والتى تستمر حتى 27 مايو الحالى.

طلب منها الاعتزال.. متى تنفذ دينا الشربيني نصيحة والدها
كشفت الفنانة دينا الشربينى عن طلب والدها قبل وفاته حيث نصحها باعتزال التمثيل بعد ان تقدم اعمالا يتذكرها الجمهور بها.

وقال دينا الشربينى فى لقاء ببرنامج عرب وود : والدي طالبنى بالاعتزال في وقت يتذكرني فيه الجمهور بشكل جيد، وكانت نصيحته دائما أن أحافظ على تقديم أعمال مميزة ويتذكرنى بها الجمهور، ولكن قرار الاعتزال نفسه لا أعلم متى يمكن أن أتخذه.

والد حفيدة أم كلثوم: عمرو مصطفى بادر بالصلح ونسعى للحفاظ على رمز مصر
كشف نبيل المرسى والد الفنانة سناء نبيل حفيدة شقيقة أم كلثوم وزوج جيهان الدسوقى الحفيدة الثانية لأم كلثوم عن آخر التطورات الخاصة بأزمة الملحن عمرو مصطفى وفكرة استعادته لأم كلثوم من خلال الذكاء الاصطناعى.

وقال نبيل المرسى فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : أن الملحن عمرو مصطفى خرج بالأمس من خلال فيديو عبر صفحته أعلن فيه عن عودته أولا إلى أسرة كوكب الشرق أم كلثوم قبل أن يفعل شيئا وهو ما كنا ننتظره منه.

مستشفى النجوم.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد جلال عبدالقوى وأشرف مصيلحي
شهدت الساعات الماضية تعرض عدد من النجوم إلى وعكات صحية شديدة، وقاربت على الانتهاء؛ حيث أعلن البعض عن شفائه فى محاولة لطمأنة جمهوره عليه وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

إجمالى إيرادات الأفلام.. محمد رمضان يتفوق على أحمد داود وعلى ربيع يلاحقهم
تشهد دور العرض 8 أفلام جديدة، تتنافس فى موسم الفطر السينمائي فى شباك التذاكر، وهم “هارلى” و"ابن الحاج أحمد" و"ساعة إجابة" و"يوم 13" و"مغامرات كوكو" و"بعد الشر" و"رمسيس باريس" و"الصف الاخير" وفى السطور التالية نستعرض إجمالى الإيرادات.  

فى ذكراه.. زواج إسماعيل ياسين 3 مرات وقصة دخوله مستشفى المجانين
يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان إسماعيل ياسين ال 51 والذى لقب بأبو ضحكة جنان حيث استطاع أن يرحمة البسمة على وجه المشاهد العربى بافيهاته وحركاته وتمثيله الكوميدى ولذلك يعد أيقونة الكوميديا فى الوطن العربى.

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