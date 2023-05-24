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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طلب منها الاعتزال.. متى تنفذ دينا الشربيني نصيحة والدها

دينا الشربينى
دينا الشربينى

كشفت الفنانة دينا الشربينى عن طلب والدها قبل وفاته حيث نصحها باعتزال التمثيل بعد ان تقدم اعمالا يتذكرها الجمهور بها. 

وقال دينا الشربينى فى لقاء ببرنامج عرب وود : والدي طالبنى بالاعتزال في وقت يتذكرني فيه الجمهور بشكل جيد، وكانت نصيحته دائما أن أحافظ على تقديم اعمال مميزة ويتذكرنى بها الجمهور، ولكن قرار الاعتزال نفسه لا اعلم متى يمكن ان اتخذه. 

دينا الشربينى 

لم تتمكن الفنانة دينا الشربيني من تمالك دموعها أثناء حضور عرض فيلمها يوم ١٣ في الرياض بسبب الحديث عن والدها.

وقالت دينا الشربيني باكية إنها تشعر بأن والدها متواجد حولها، وهذا الشعور شجعها على العودة لممارسة عملها رغم ظروفها الشخصية.

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فيلم يوم 13

يواصل أحمد داود حصد إيرادات فيلمه “يوم 13”، والذي تصدّر قائمة الأعلى إيرادات للأسبوع الثالث على التوالي، ليقترب من الـ 25 مليون جنيه مصري ويتفوق على فيلمه “122”، والذي تصدّر داود بطولته وحقق 24 مليونا و800 ألف جنيه مصري.

وقدم أحمد داود من خلال فيلمي “يوم 13” و"122" تجربة مميزة وجريئة، حيث يعتبر فيلم “يوم 13” هو أول روائي عربي يُعرض بتقنية 3D في العالم، بينما فيلم “122” هو أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4DX.

وتدور أحداث فيلم “يوم 13” حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبد المغني، وأروى جودة، ونسرين أمين، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد كيلاني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وجيهان خليل، وإيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

دينا الشربيني الفنانة دينا الشربيني أفلام دينا الشربينى فيلم يوم 13 والد دينا الشربيني

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