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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستشفى النجوم.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد جلال عبدالقوى وأشرف مصيلحي

أحمد جلال عبد القوى
أحمد جلال عبد القوى

شهدت الساعات الماضية تعرض عدد من النجوم إلى وعكات صحية شديدة، وقاربت على الانتهاء؛ حيث أعلن البعض عن شفائه فى محاولة لطمأنة جمهوره عليه وهو ما نرصده فى التقرير التالى. 

أشرف مصيلحى 

تعرض الفنان أشرف مصيلحى إلى التهابات فى الجسم ، دخل على أثرها العناية المركزة الساعات الماضية.

وغادر الفنان أشرف مصيلحى غرفة العناية المركزة وتم نقله إلى غرفة عادية بعد تحسن فى حالته .

كشفت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنانة أشرف مصليحي عن تطورات حالته الصحية بعد نقلة للعناية المركزة خلال الساعات الماضية .

وقالت المخرجة منال الصيقي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : حالته الصحية تحسنت كثيراً ، الا انه مازال فى الرعاية المركزة ، ومن المقرر ان يخرج منها قريباً بعد التحسن فى حالته الصحية.

 

وأضافت منال الصيفي: أشرف مصليحي تعرضت إلى التهابات فى الجسم، مما أدى إلى دخوله الى العناية المركزة .

أحمد محمد جلال عبد القوى 

بينما طمأن الفنان أحمد جلال عبد القوي متابعيه على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية  دخل على إثرها المستشفى .

وكتب أحمد جلال عبد القوى عبر حسابه الشخصي على موقع “ فيسبوك: "شكرا لكل حد سأل واطمن  وإن شاء الله الموضوع قيد التحقيق ولا شك في نزاهة القضاء المصري وسوف يتم مقاضاة كل من تسبب في ضرر مادي ومعنوي ومهني".

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مسلم

كما نشر مؤدي المهرجانات الشهير مسلم صورة عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، أثناء وجوده في المستشفى.

ولم يوضح مسلم أي تفاصيل عن حالته الصحية، واكتفى بنشر الصورة التي يظهر فيها وهو يتلقى العلاج من خلال بعض المحاليل وعلق عليها قائلا: “لا إله إلا الله”.

جميل المغازى

وصرحت ابنة المخرج  جميل المغازى عن تعرض والدها  لوعكة صحية أثناء ذهابه لحفل روائع الموجي بالرياض دخل على أثرها إلى المستشفى.

وأضافت ابنة المخرج  جميل المغازي: "تكفلت الشركة المنظمة لحفل روائع الموجي بعلاج والدي، ومن المقرر أن يعود للقاهرة الأيام القلية المقبلة".

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