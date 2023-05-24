والد حفيدة أم كلثوم: عمرو مصطفى بادر بالصلح ونسعى للحفاظ على رمز مصر

كشف نبيل المرسى والد الفنانة سناء نبيل حفيدة شقيقة أم كلثوم وزوج جيهان الدسوقى الحفيدة الثانية لأم كلثوم عن اخر التطورات الخاصة بازمة الملحن عمرو مصطفى وفكرة استعادته لأم كلثوم من خلال الذكاء الاصطناعى.

وقال نبيل المرسى فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : أن الملحن عمرو مصطفى خرج بالامس من خلال فيديو عبر صفحته أعلن فيه عن عودته أولا الى أسرة كوكب الشرق أم كلثوم قبل أن يفعل شيئا وهو ما كنا ننتظره منه.

واوضح نبيل المرسى : علينا أن ننتظر الفترة المقبلة ونرى ما سيعرضه علينا عمرو مصطفى حيث بادر بالصلح وهو ما كنا نتمناه اننا نسعى فقط للحفاظ على رمز مصر والوطن العربى ام كلثوم.

تعليق محسن جابر

علق المنتج محسن جابر، على مأ اعلنه الفنان عمرو مصطفي من عزمه مقاضاته لإعادة استخدامه ألحانه التي يمتلك حقوقها، مع مطربي المهرجانات الشعبي.

وقال، إنه مندهش مما كتبه عمرو مصطفي اليوم لا علم لي بما كتب عمرو مصطفى موهوب لكن اندفاعه هو المشكلة. أنا اللي اكتشفت عمرو مصطفى وأملك حقوق الملكية لكل أغانيه.

وتابع جابر خلال مداخلة ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : لو رفع عليا قضية هكسبها لأنه رفعها عليا كذا مرة وكسبتها وأنا لم أعتد على أي فنان ".

واصل : “معرفش اللي قاله عمرو مصطفى ده، ومش عادي آخد حقوق حد. أنتجت لوردة وفايزة أحمد، وأنا مش بتاع مهرجانات”.

ومن جانبه عقب الفنان عمرو مصطفى قائلاً : " تم استخدام أغنياتي في المهرجانات.. مثل عوكلو، وقلبي اللي كان مفقود. لانها إساءة ليا وهاخد حقي ".