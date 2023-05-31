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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل كامل العدد.. دينا الشربيني تحصد جائزتين في اختيار الأفضل برمضان

دينا الشربينى
دينا الشربينى

تسلمت الفنانة دينا الشربيني جائزتي أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "كامل العدد" ، والذي حصل أيضا على جائزة أفضل مسلسل كوميدي في رمضان من إدارة كريتيف ساميت Creative Summit  في نسختها الأولى، وهي المنصة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تستهدف نشر تعزيز مفهوم الاقتصاد الإبداعي في المنطقة. 

وتم اختيار أبرز المسلسلات والإعلانات الرمضانية المفضلة بناء على تصويت الجمهور الذى وصل الى 110،000 صوت من خلال استطلاع تفاعلي من خلال الموقع الالكتروني، بهدف إعطاء المشاهد فرصة لاختيار الأعمال الفنية المفضلة وأفضل الأفكار الإبداعية التي تم عرضها خلال شهر رمضان الكريم.

وتنقسم عملية التصويت إلى مرحلتين، ويُحدد الفائزين من خلال تصويت الجمهور فقط وذلك بهدف الشفافية.

الجدير بالذكر ان الفنانة دينا الشربيني يعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم :يوم 13"  وهو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D  في العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين ، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، والعمل بطولة دينا الشربيني، أحمد داود ، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

Summit الفنانة دينا الشربيني دينا الشربيني شهر رمضان الكريم مسلسل كامل العدد

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