بحضور نيافة الأنبا أرساني.. اللقاء السنوي لشباب إيبارشية هولندا

اختتمت إيبارشية هولندا اللقاء السنوي لشباب وشابات مرحلتي ثانوي وجامعة من أبناء الإيبارشية، تحت شعار "فَكَمَا قَبِلْتُمُ الْمَسِيحَ يَسُوعَ الرَّبَّ اسْلُكُوا فِيهِ،" (كو 2: 6)، وذلك في مقر المؤتمرات المسيحي "Betteld" بشرقي هولندا، بحضور نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية.

حضر اللقاء شباب من مرحلة الثانوية وكان موضوعهم الرئيسي "جذوري القبطية"، بالإضافة إلى الشباب الجامعي الذي تناول موضوع "كيف نحيا الإيمان في حياتنا اليومية".

كيف يمكنك الحفاظ على هويتك القبطية في حياتك اليومية؟

كما ناقش الاجتماع أسئلة مهمة مثل "ماذا يعني أن تكون مسيحيًا قبطيًا أرثوذكسيًا في هولندا اليوم؟"، و"كيف يمكنك الحفاظ على هويتك القبطية في حياتك اليومية؟"، وأيضًا "كيف يمكننا ليس فقط الحفاظ على هويتنا القبطية، بل أيضًا التعبير عنها بوعي وإيجابية في مجتمعنا الحالي".

تناول اللقاء أيضًا الدور المميز الذي تقوم به الكنيسة القبطية في بلاد المهجر بالمحافظة على الهوية القبطية؛ مما يساعد على المحافظة على الأجيال الجديدة داخل حظيرة الإيمان.

شمل برنامج اللقاء كذلك على الإجابة عن أسئلة واستفسارات الشباب المشاركين، وبعض البرامج الترفيهية بالإضافة إلى الصلوات والقداسات اليومية والتسبحة والترانيم الروحية.