الأنبا باسيليوس يزور مستشفى الأورام بسمالوط | صور

زار اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مستشفى الأورام، بسمالوط، حيث كان في استقبال صاحب النيافة الدكتورة تغريد أحمد سيد، مديرة المستشفى، والطاقم الطبي.

وتعرف راعي الإيبارشيّة خلال الزيارة على تطور كافة الخدمات التي تقدمها المستشفى، لخدمة شعب محافظة المنيا، كما تفقد نيافة المطران الأقسام الداخلية، التابعة للمستشفى، برفقة إدارة المستشفى، والأطباء.

وألقى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية للمرضى، من أجل تحمل الآلم، وقبوله بكل رضا، مقدما لهم الهدايا التذكارية. وفي نهاية الزيارة أشاد صاحب النيافة بروح المحبة الأخوية التي تربط فريق العمل الجماعي، بقيادة ادارة المستشفى، شاكرًا حفاوة الاستقبال، وجميع ما يقدم لخدمة الإنسانية، كما رافق الأب المطران خلال الزيارة خدام خدمة نبع الحياة لمرضى الأورام بالإيبارشية.