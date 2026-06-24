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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حار ورطب نهارًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، نهارًا طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب جنوب سيناء وجنوب البلاد، وليلاً طقس معتدل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق. كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون معتدل مع ارتفاع الأمواج من 1.25 متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فيكون معتدل مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس، فيكون معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.


بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الجديدة 34 22

6 اكتوبر 36 22

بنها 35 24

دمنهور 33 22

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 22

بلطيم 32 21

المنصورة 33 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 33 22

طنطا 33 22

دمياط 31 23

بورسعيد 30 24

الاسماعيلية 36 22

السويس 35 23

العريش 32 22

رفح 31 22

رأس سدر 35 23

نخل 34 20

كاترين 31 15

الطور 33 24

طابا 33 22

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 36 26

الاسكندرية 31 21

العلمين 29 22

مطروح 29 22

السلوم 32 21

سيوة 37 21

رأس غارب 35 25

سفاجا 36 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 37 27

حلايب 35 26

أبو رماد 36 25

مرسى حميرة 35 26

أبرق 38 27

جبل علبة 39 27

رأس حدربة 37 26

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 22

سوهاج 38 23

قنا 40 25

الأقصر 40 27

أسوان 41 27

الوادى الجديد 39 26

أبوسمبل 39 27

درجات الحرارة الظواهر الجوية شبورة مائية شديد الحرارة الرياح

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