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مصر تحت تأثير القبة الحرارية.. تحذيرات جديدة من هيئة الأرصاد
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تحت تأثير القبة الحرارية.. تحذيرات جديدة من هيئة الأرصاد

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار الأجواء حارة رطبة مستقرة على أغلب الأنحاء، حيث متوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى ٣٤ درجة مئوية. 

مصر تحت تأثير القبة الحرارية

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يشهد ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة وأجواء شديدة الحرارة على مناطق من غرب أوروبا ودول غرب البحر المتوسط نتيجة تأثرهم بوجود قبة حرارية فى طبقات الجو العليا، حيث سجلت درجات الحرارة على بعض المناطق ٤٠ درجة مئوية وكسرت بعض المناطق حاجز ٤٠ درجة مئوية مع ارتفاع نسب الرطوبة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 23 يونيو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية، مع تنبيهات بشأن ارتفاع معدلات الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الجو.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأفاد بيان الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار رطب نهاراً على مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في حين تشهد مناطق جنوب الصعيد طقساً شديد الحرارة، بينما يسود ليلاً طقس معتدل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، ويميل للحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة في بيانها من أن الارتفاع الملحوظ في نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن التوقعات المعلنة في الظل، بقيم تتراوح ما بين درجة إلى درجتين مئويتين، كما أشارت إلى نشاط نسبي للرياح على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/ساعة في مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وعلى صعيد الظواهر الجوية، رصدت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحية في الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، مما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة.

وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود فرص ضعيفة لتشكل بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، حيث تساهم هذه السحب في تلطيف الأجواء صباحاً، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم الثلاثاء، تسجل القاهرة الكبرى 34 درجة للعظمى و23 للصغرى، والوجه البحري 33 للعظمى و22 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 29 للعظمى و21 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 31 للعظمى و22 للصغرى، فيما يسجل شمال الصعيد 35 للعظمى و22 للصغرى، ويستمر جنوب الصعيد في تسجيل المعدلات الأعلى بـ 39 درجة للعظمى و25 للصغرى.

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