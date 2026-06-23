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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وارتفاع الرطوبة غدًا.. والعظمى تصل لـ41 درجة

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، نهارًا طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب جنوب سيناء وجنوب البلاد، وليلاً طقس معتدل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق. وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون معتدل مع ارتفاع الأمواج من 1.25 متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فيكون معتدل مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس، فيكون معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الجديدة 34 22

6 اكتوبر 36 22

بنها 35 24

دمنهور 33 22

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 22

بلطيم 32 21

المنصورة 33 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 33 22

طنطا 33 22

دمياط 31 23

بورسعيد 30 24

الاسماعيلية 36 22

السويس 35 23

العريش 32 22

رفح 31 22

رأس سدر 35 23

نخل 34 20

كاترين 31 15

الطور 33 24

طابا 33 22

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 36 26

الاسكندرية 31 21

العلمين 29 22

مطروح 29 22

السلوم 32 21

سيوة 37 21

رأس غارب 35 25

سفاجا 36 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 37 27

حلايب 35 26

أبو رماد 36 25

مرسى حميرة 35 26

أبرق 38 27

جبل علبة 39 27

رأس حدربة 37 26

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 22

سوهاج 38 23

قنا 40 25

الأقصر 40 27

أسوان 41 27

الوادى الجديد 39 26

أبوسمبل 39 27

الأرصاد تحذر شبورة كثيفة الظواهر الجوية

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