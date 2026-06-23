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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تعلن انتهاء الهدنة المناخية.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انتهاء فترة الاعتدال النسبي التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، متوقعة بدء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، بالتزامن مع منتصف شهر بؤونة، أحد أكثر شهور العام حرارة وفقًا لما نقلته القناة الأولي.

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وأوضحت الهيئة أن الأجواء ستكون معتدلة ورطبة خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن تتحول إلى حارة رطبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما تسجل محافظات جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس

وأكدت الأرصاد أن نسب الرطوبة تشهد ارتفاعًا ملحوظًا يتراوح بين درجة ودرجتين، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية مقارنة بالدرجات المسجلة في الظل.

وتعد الرطوبة من أبرز العوامل المؤثرة على شعور المواطنين بالحرارة خلال فصل الصيف، خاصة في المناطق الساحلية والقريبة من المسطحات المائية.

طقس معتدل خلال ساعات الليل

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل ورطب خلال فترات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يميل الطقس إلى الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، ما يوفر أجواء أكثر اعتدالًا مقارنة بفترات النهار.

تحذيرات من الشبورة المائية على الطرق

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة في بعض المناطق.

نشاط للرياح على أغلب الأنحاء

كما تشهد العديد من المناطق نشاطًا للرياح على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساهم في تحسين الإحساس النسبي بالأجواء خلال بعض ساعات اليوم.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فتتراوح حالته بين المعتدلة والمضطربة، مع ارتفاع الأمواج ما بين مترين و2.5 متر، ورياح شمالية غربية، ما يستدعي توخي الحذر بالنسبة لأنشطة الملاحة البحرية.

القاهرة تسجل 35 درجة.. وأسوان وأبو سمبل الأعلى حرارة

وسجلت القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى 35 درجة مئوية وصغرى 22 درجة، بينما بلغت العظمى في مدينة 6 أكتوبر 36 درجة.

وفي محافظات الوجه البحري تراوحت درجات الحرارة بين 33 و35 درجة مئوية، فيما سجلت الإسكندرية 30 درجة ومطروح 27 درجة.

أما محافظات جنوب الصعيد فواصلت تسجيل أعلى درجات الحرارة، حيث بلغت العظمى في قنا 40 درجة، والأقصر 41 درجة، بينما سجلت أسوان وأبو سمبل 42 درجة مئوية، لتكونا من أكثر المناطق حرارة على مستوى الجمهورية.

استمرار الأجواء الصيفية الحارة خلال الأيام المقبلة

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة خلال الأيام المقبلة، مع متابعة مستمرة للتغيرات الجوية المحتملة.

ونصحت الهيئة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الأكثر تعرضًا لارتفاع درجات الحرارة.

الأرصاد الأرصاد الجوية الارصاد تحذر

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