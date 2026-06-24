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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كرواتيا تتقدّم على «بنما» بالهدف الأول في كأس العالم 2026

هدف كرواتيا الأول
هدف كرواتيا الأول
محمد سمير

نجح منتخب كرواتيا في فك شفرة دفاع بنما والتقدّم بهدف دون رد، خلال المباراة المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليقترب رفاق القائد لوكا مودريتش من تحقيق انتصار ثمين في ليلة تحمل طابعًا تاريخيًا للنجم المخضرم.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي، بعدما اصطدم المنتخب الكرواتي بتنظيم دفاعي قوي من منتخب بنما، الذي نجح في إغلاق المساحات والحد من خطورة الهجمات الكرواتية رغم الاستحواذ النسبي لأبناء البلقان.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني الكرواتي تغييرات هجومية واضحة، بالدفع بكل من أندري كراماريتش وأنتي بوديمير من أجل زيادة الفاعلية أمام المرمى، وهو ما ظهر سريعًا على أداء الفريق.

وجاءت الدقيقة 54 لتشهد الهدف الأول في اللقاء، بعدما انطلق يوسيب ستانيشيتش من الجهة اليمنى وأرسل كرة عرضية متقنة مرت من أمام حارس مرمى بنما أورلاندو موسكيرا، لتجد أنتي بوديمير في المكان المناسب.

ولم يتردد مهاجم كرواتيا في استغلال الفرصة، حيث تابع الكرة مباشرة داخل المرمى الخالي، مسجلًا هدف التقدم للكروات وسط فرحة كبيرة من الجماهير واللاعبين.

وحمل الهدف بصمة واضحة من ستانيشيتش الذي قدم تمريرة حاسمة مميزة، فيما نجح بوديمير في ترجمة التفوق الكرواتي إلى أفضلية على لوحة النتيجة بعد دقائق قليلة من مشاركته.

ويخوض لوكا مودريتش هذه المباراة التاريخية بوصفها المباراة الدولية رقم 200 بقميص منتخب كرواتيا، ليواصل قائد ريال مدريد السابق كتابة التاريخ مع منتخب بلاده.

ورغم بلوغه الأربعين من عمره، يواصل مودريتش قيادة خط الوسط الكرواتي بثقة كبيرة، مستفيدًا من خبرته الطويلة في إدارة إيقاع اللعب وصناعة الفرص لزملائه.

وظهر المنتخب الكرواتي بصورة أكثر قوة في الشوط الثاني، مع تحركات مميزة من كوفاتشيتش وباتورينا وكراماريتش، وهو ما منح الفريق أفضلية واضحة على منتخب بنما.

في المقابل، يحاول منتخب بنما العودة إلى أجواء المباراة بعد الهدف المبكر في الشوط الثاني، مع الاعتماد على المرتدات السريعة وتحركات يويل بارسيناس وخوسيه لويس رودريجيز.

ورغم حصول المنتخب البنمي على بعض الكرات الثابتة والركنيات، فإن الدفاع الكرواتي بقيادة جوسيب شوتالو ومارين بونجراسيتش نجح حتى الآن في التعامل مع المحاولات الهجومية وإبعاد الخطورة عن مرمى دومينيك ليفاكوفيتش.

وبعد مرور 54 دقيقة من عمر اللقاء، تشير النتيجة إلى تقدم منتخب كرواتيا بهدف دون رد سجله أنتي بوديمير، ليمنح وصيف بطل العالم السابق أفضلية مهمة في سباق التأهل بالدور الأول من كأس العالم 2026.

كرواتيا بنما كأس العالم 2026 كأس العالم مودريتش بوديمير

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