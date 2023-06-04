زيارة جيل بايدن لمصر .. سر إعجاب سيدة أمريكا الأولى بأبو الهول

اختمت جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء السبت 3 يونيو 2023، زيارتها إلى القاهرة، والتي امتدت ليومين، حيث التقت خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، إضافة إلى قيامها بجولة سياحية في عدد من الأماكن الأثرية، فضلاً عن تطرقها لعدد من الموضوعات المهمة.

جيل بايدن في الأزهر

زيارة جيل بايدن للقاهرة

وشهدت زيارة جيل بايدن إلى مصر قيامها بجولة داخل الجامع الأزهر، اصطحبها فيها الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والتي أعقبها جولة بمنطقة الأهرامات بالجيزة، حيث تصادفت زيارة جيل بايدن لأهرامات الجيزة أعظم عجائب العالم القديم السبعة، مع ذكرى يوم ميلادها في 3 يونيو عام 1951.

كما حرصت السيدة جيل بايدن على زيارة الجامع الأزهر؛ لما يمثله الأزهر الشريف من مكانة كبيرة على مستوى العالم، باعتباره منارة للدين والعلم والوسطية، حيث تفقدت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، الجمعة، الجامع الأزهر، مرتدية رداءً طويلًا باللون الأزرق وغطاءً للرأس؛ احترامًا لتقاليد دخول المساجد.

واستمعت قرينة الرئيس الأمريكي إلى شرح عن الجامع من رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود، الذي كان في استقبالها لدى وصولها.

وتفقدت قرينة الرئيس الأمريكي، صحن الجامع الأزهر، قبل أن يتم التقاط الصور التذكارية في صحن الجامع، معبرة عن إعجابها وتقديرها الكبير للأزهر الشريف.

ولجأت جيل بايدن إلى "تويتر" أكثر من مرة لتعبر عن سعادتها في مصر، وكتبت جيل بايدن في تغريدة: "شكرا على الترحيب الحار في مصر "أم الدنيا".

وعادت جيل بايدن لتكتب عبر تويتر أيضا، بعد زيارتها إلى الجامع الأزهر: "من خلال فهم ديانات بعضنا البعض، أعتقد أنه يمكننا إيجاد أرضية مشتركة وتوحدنا رغبتنا في الحقيقة والمحبة والعدالة والشفاء"، مضيفا: "شكرا لجامع الأزهر من أجل استضافتي".

وقامت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، صباح السبت 3 يونيو 2023، بزيارة لأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، وذلك على هامش زيارتها لمصر، واستهلت قرينة الرئيس الأمريكي، جولتها في الأهرامات بزيارة تمثال أبو الهول، وذلك بصحبة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وتزامنت زيارة السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي لأهرامات الجيزة، أعظم عجائب العالم القديم السبعة، مع ذكرى ميلادها في الثالث من يونيو عام 1951.

وولدت جيل بايدن في الثالث من يونيو عام 1951 في بلدية هامنتون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ونشأت في منطقة ويلو جروف بمقاطعة مونتجومري بولاية بنسلفانيا.

وقام وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، السبت بتقديم هدية تذكارية - على شكل قلادة فرعونية - للسيدة الأولى الأمريكية، وذلك في ختام زيارتها لمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وعبرت قرينة الرئيس الأمريكي عن بالغ الشكر والتقدير لهذه اللفتة، وغادرت منطقة الأهرامات في ختام جولة استمرت لأكثر من ساعة زارت خلالها تمثال أبو الهول والهرم الأكبر ومنطقة البانوراما.

وفي منطقة البانوراما، حرصت السيدة الأولى الأمريكية على التقاط الصور التذكارية مع ابنتها اشلى وشقيقتها بوني.

فيما كتبت بعد زيارتها إلى منطقة أهرامات الجيزة: "يا لها من طريقة رائعة لبدء اليوم، لقد كنت محظوظة بزيارة أهرامات الجيزة الرائعة".

جيل في السويدي

الاهتمام بالجانبي التعليمي

وزارت جيل بايدن، مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، برفقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني.

وتفقدت السيدة الأولى للبيت الأبيض، الفصول الدراسسة والمعامل للمدرسة، حيث اطلعت على التجارب وابتكارات الطلاب بالمدرسة، ووقعت كلمة تذكارية للمدرسة خلال الزيارة على لوحة معلقة داخل المدرسة للترحيب بالسيدة الأولى للييت الأبيض.

والتقت السيدة الأولى للبيت الأبيض بعدد من شباب مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، ودار حديث مطول بينهم عن مستقبل البرمجيات، حيث وجهت إحدى الطالبات عددا من الأسئلة لجيل بايدن، حيث سألتها عن تجربة زيارتها للمدرسة المصرية.

وجاء نص السؤال: “ما الذي أكثر ما لفت انتباهك؟، حيث أجابتها الدكتورة جيل بايدن، قائلة: "زرت المدرسة والفصول الدراسية التي تعمل علي التكنولوجيا، وهي في غاية الروعة، وقاموا بطرح العديد من الافكار المبتكرة والمثيرة، وهو يعتبر خيال، مثال على ما يمكن الحصول عليه من التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر”.

وعلقت بايدن ،عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، علي الصور التذكارية لزيارة المدرسة، قائلة: "الشباب مثل "بسملة وأحمد"، هما المستقبل والحاضر هنا في القاهرة، حيث تعمل الولايات المتحدة ومصر معًا مع الشركات المحلية لتوفير التدريب أثناء العمل للفصول الدراسية".

وسبق وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة في بيان لها، أن السيدة الأمريكية الأولى من خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستواصل البناء على عملها لتمكين الشباب وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات وتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة.

وقال الدكتور مهدي عفيفي، محلل سياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن زيارة السيدة جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر، جاءت ضمن زيارتها إلى منطقة الشرق الاوسط وسبق وأن زارت الاردن.

وأضاف عفيفي خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن هذه الزيارة، جاءت في إطار تدعيم أواصر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في مجال دعم المرأة والشباب فضلاً عن مجالات التعليم.

وأكمل مهدي عفيفي، قائلا إن جيل بايدن من المعروف إنها مهتمة بشكل كبير بالتعليم وهي في الاساس معها دكتوراه في التعليم ولازالت حتى الآن تمارس مهنة التدريس، مشيراً ألى أنه من أهم النقاط التي ناقشتها هي النهوض بمجالات تمكين المرأة والنهوض أيضاً بالعملية التعليمية.

وتابع: جيل بايدن تهتم بزيارة المناطق الأثرية وكل ما يخص الحضارة المصرية، كما أنه من ضمن الامور المهمة لديها هو التواصل مع القيادات النسائية والشبابية في مصر.

وكانت قد استقبلت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بمطار القاهرة الدولي، السيدة جيل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في مستهل زيارتها إلى مصر والتي أمتدت على مدار يومين.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي والسيدة قرينته رحبا بالسيدة جيل بايدن في قصر الاتحادية، حيث نقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية، معرباً عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة.

ومن جانبها نقلت قرينة الرئيس الأمريكي تحيات الرئيس بايدن للرئيس السيسي، وأشادت بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعبا لمصر.

جيل في الأزهر

جيل في الأزهر

جيل في الأزهر

جيل في الأزهر

جيل رفقة عائلتها