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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس جامعة الأزهر: لم نطلب من جيل بايدن ارتداء غطاء الرأس في زيارتها

جيل بايدن في الأزهر
جيل بايدن في الأزهر

أكد الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، أن جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي عبرت عن سعادتها حينما توجهت بالزيارة للجامع الأزهر وكانت معجبة بتاريخ الجامع وأروقته والتاريخ الطويل الذي يمتد لأكثر من 1033 عاما، موضحا أن جامعة الأزهر أقدم جامعة إسلامية امتدت الدراسة فيها على طول هذا الزمن العتيق.

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وأشار داوود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أنهم لم يطلبوا من جيل بايدن ارتداء غطاء الرأس وجاءت به هي وابنتها وأختها، قائلا:  جاءت بغطاء الرأس هي واختها وابنتها والوفد المرافق لها ولم يجبرها أحد على ارتداء غطاء الرأس".

وتابع: "جيل بايدن كانت تسأل على أمور معينة في طريقة الدراسة بالأزهر وكانت سعيدة بنظام الدراسة القديم في الأزهر الشريف وتطورها عبر التاريخ"، مؤكدا أن جيل بايدن أعجبت بأروقة الأزهر وتاريخه الطويل ورأت كيف يعيش الطالب في هذ الجو الروحي وعبق التاريخ والعلم بين المدرس والتلميذ وفتحت بعض الدواليب القديمة في أروقة الأزهر.

رئيس جامعة الازهر الإعلامي خيرى رمضان الدكتور سلامة داوود الرئيس الأمريكي أروقة الأزهر

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