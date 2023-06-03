انبهرت بالأهرامات.. وزيري يكشف انطباع جيل بايدن خلال زيارة الأماكن الأثرية

كشف مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، تفاصيل زيارة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن للأهرامات.

أوضح وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز والمذاع عبر قناة النهار، :"احتفال سيدة أمريكا الأولى بعيد ميلادها في الأهرامات فخر لمصر أمام العالم، لافتا إلى أنها كتبت على حسابها الخاص بموقع تويتر تؤكد أن الزيارة جميلة وموفقة.

وأكد مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي انبهرت بالأهرامات ووعدت بزيارتها مرة أخرى.

https://fb.watch/kXf-Fj7FGs/?mibextid=D2BBUW