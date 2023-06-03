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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤتمر صحفي كبير.. الأعلى للآثار: مفاجأة سارة قريبا

مصطفى وزيري
مصطفى وزيري

تحدث مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، عن تفاصيل زيارة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن للأهرامات.

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الآثار عن زيارة جيل بايدن لـ الأهرامات : عملت دعاية بملايين الدولارات


وقال مصطفى وزيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "الهدية التي حصلت عليها عبارة عن مستنسخ من الآثار وليس آثار".

وعن ملف استرداد الآثار من الخارج،  قال مصطفى وزيري: "مصر استرجعت أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من الخارج".

الآثار المصرية

وأضاف مصطفى وزيري: "هناك تنسيق مستمر بين وزارة الآثار ووزارة الخارجية من أجل استرداد القطع الأثرية من الخارج ونعلن عن أي أثار تعود من الخارج".

وتابع مصطفى وزيري: "نعمل على استرداد قطع أثرية من الخارج قريبا وسنعلن عنها في مؤتمر صحفي كبير وستكون مفاجأة جيدة".

مصطفي وزيري على مسئوليتي أحمد موسى استرداد الآثار من الخارج وزارة الآثار الأهرامات

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