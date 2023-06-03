مؤتمر صحفي كبير.. الأعلى للآثار: مفاجأة سارة قريبا

تحدث مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، عن تفاصيل زيارة السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن للأهرامات.



وقال مصطفى وزيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "الهدية التي حصلت عليها عبارة عن مستنسخ من الآثار وليس آثار".

وعن ملف استرداد الآثار من الخارج، قال مصطفى وزيري: "مصر استرجعت أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من الخارج".

الآثار المصرية

وأضاف مصطفى وزيري: "هناك تنسيق مستمر بين وزارة الآثار ووزارة الخارجية من أجل استرداد القطع الأثرية من الخارج ونعلن عن أي أثار تعود من الخارج".

وتابع مصطفى وزيري: "نعمل على استرداد قطع أثرية من الخارج قريبا وسنعلن عنها في مؤتمر صحفي كبير وستكون مفاجأة جيدة".