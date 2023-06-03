عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الآثار عن زيارة جيل بايدن لـ الأهرامات : عملت دعاية بملايين الدولارات

جيل بايدن
جيل بايدن

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل زيارة قرينة الرئيس الأمريكي جيل بايدن للأهرامات وأبو الهول في عيد ميلادها.

txt

قرينة رئيس الجمهورية تودع جيل بايدن بعد انتهاء زيارتها لمصر

txt

جيل بايدن تحتفي بزيارة أهرامات الجيزة

وقال وزيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "كان من المتوقع أن تكون بداية الزيارة في الساعة الثامنة صباحا، وطبقا للبروتوكول كان من المفترض أن تكون في حدود 45 دقيقة تقريبا".

وأضاف: "الزيارة استغرقت ساعة وربع، وبدأنا الزيارة بأبو الهول وشرحنا منطقة آثار الأهرام، وكانت معجبة كثيرا بقصة الملك تحتمس الرابع"، موضحا: "كانت في حالة انبساط غير عادي".

وأشار الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،: "التقطت العديد من الصور التذكارية، وبمناسبة عيد ميلادها قدمنا لها هدية تذكارية"، مضيفا: "استخدمت تليفونها الشخصي في التقاط العديد من الصور".

وتابع الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،: "تحدثنا عن أحدث الاكتشافات الأثرية وعن التعاون بين مصر وأمريكا في شتى المجالات"، مشيرا: "كانت مبسوطة جدا من هذه الزيارة".

واسترسل: "وسائل الإعلام العالمية تناولت هذا الخبر بشكل إيجابي وغير عادي وهو جزء كبير من التنشيط السياحي"، معقبا: "لو عملنا دعاية بملايين الدولارات مش هتأدي إللى عملته زيارة سيدة أمريكا الأولى".

قرينة الرئيس الامريكي التنشيط السياحي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأمين العام للمجلس الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري الأمين أهرامات الجيزة ابو الهول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

مجنون ومدلل كاف.. تصريحات مستفزة للرجاء والوداد المغربي والأهلي يرد في الملعب

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

ترشيحاتنا

3 ظواهر جوية متوقعة| الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الساعات المقبلة

منخفض خماسيني| الأرصاد: متوقع تعرّض المحافظات لأتربة شديدة نهاية الأسبوع

جيل بايدن تتغزل بحضارة أم الدنيا: محظوظة بزيارة الأهرامات

للمصريين بالخارج .. طريقة استخراج تصريح عمل من الإنترنت

10 وصايا من ياسمين لزوجات المشجعين الأهلاوية قبل مواجهة الوداد

الآثار عن زيارة جيل بايدن لـ الأهرامات : عملت دعاية بملايين الدولارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك الرواني بمذاق لا يقاوم

احترس .. الإفراط فى هذه العشبة يحول فوائدها لأضرار| تفاصيل

وزع ضحاياه على 45 كيسًا.. صدفة تكشف سلسلة جرائم سفاح المكسيك

غير آدمية.. طريقة صادمة لتصنيع وتحضير الأرز الهندي |شاهد

فيديو

عنيف جدا .. تحذير جديد مرعب من عالم الزلازل الهولندي

فاجعة كبيرة .. تصادم قطارين بالهند وارتفاع كبير في عدد الضحايا

رقص وغنا .. مطرب شهير يحيي حفل طلاق .. فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ