الآثار عن زيارة جيل بايدن لـ الأهرامات : عملت دعاية بملايين الدولارات

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل زيارة قرينة الرئيس الأمريكي جيل بايدن للأهرامات وأبو الهول في عيد ميلادها.

وقال وزيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "كان من المتوقع أن تكون بداية الزيارة في الساعة الثامنة صباحا، وطبقا للبروتوكول كان من المفترض أن تكون في حدود 45 دقيقة تقريبا".

وأضاف: "الزيارة استغرقت ساعة وربع، وبدأنا الزيارة بأبو الهول وشرحنا منطقة آثار الأهرام، وكانت معجبة كثيرا بقصة الملك تحتمس الرابع"، موضحا: "كانت في حالة انبساط غير عادي".

وأشار الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،: "التقطت العديد من الصور التذكارية، وبمناسبة عيد ميلادها قدمنا لها هدية تذكارية"، مضيفا: "استخدمت تليفونها الشخصي في التقاط العديد من الصور".

وتابع الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،: "تحدثنا عن أحدث الاكتشافات الأثرية وعن التعاون بين مصر وأمريكا في شتى المجالات"، مشيرا: "كانت مبسوطة جدا من هذه الزيارة".

واسترسل: "وسائل الإعلام العالمية تناولت هذا الخبر بشكل إيجابي وغير عادي وهو جزء كبير من التنشيط السياحي"، معقبا: "لو عملنا دعاية بملايين الدولارات مش هتأدي إللى عملته زيارة سيدة أمريكا الأولى".