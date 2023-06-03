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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرينة رئيس الجمهورية تودع جيل بايدن بعد انتهاء زيارتها لمصر

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

قامت السيدة الأولي انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بتوديع جيل بايدن قرينة  الرئيس الأمريكي بعد انتهاء زيارتها لمصر.

السيدة انتصار السيسي

صرح بذلك المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وقد استقبلت السيدة الأولي انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى.

وكتبت قرينة الرئيس السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تحل السيدة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا".

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