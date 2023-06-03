جيل بايدن تحتفي بزيارة أهرامات الجيزة

أعربت جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن سعادتها لزيارة أهرامات الجيزة اليوم، ضمن برنامج زيارتها للقاهرة التي بدأت أمس.

وقالت جيل، فى تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر" ، كم كانت بداية ليوم رائع، كنت محظوظة اليوم بزيارة أهرامات الجيزة الرائعة، يا لها من بداية رائعة ليومى .

وكانت جيل بايدن استهلت زيارتها إلى القاهرة أمس الجمعة، التي تستمر لمدة يومين، بزيارة إلى الجامع الأزهر وإحدى مدارس التعليم الفني.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته جيل بايدن، أمس، ورحبا بها في قصر الاتحادية، ونقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس الأمريكى جو بايدن، معربا عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة الأمريكية.

كما زارت جيل بايدن، أمس الجمعة، الجامع الأزهر، وتفقدت أرجاءه مرتدية رداءً طويلًا من اللون الأزرق وغطاءً للرأس؛ احترامًا لتقاليد دخول المساجد، واستمعت إلى شرح عن الجامع من رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود، الذي كان في استقبالها.