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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة تفقدية لرئيس جامعة الأقصر لمتابعة سير امتحانات الدراسات العليا بكلية الآثار

أجرى   الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الدراسات العليا بكلية الآثار، برفقة الأستاذ الدكتور خالد عبدالنعيم، عميد الكلية، ووكلاء الكلية.


وقام رئيس جامعة الأقصر بالمرور على اللجان ومتابعة الالتزام  بكافة الإجراءات الاحترازية بها كما تابع خلال جولته توفير التأمين اللازم لمقار اللجان، والتدابير الخاصة من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين وتوفير سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم في جو ملائم.

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واستطلع رئيس جامعة الأقصر، آراء الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدراسات العليا في أقسام كلية الآثار المختلفة، حول مستوى الأسئلة والوقت المخصص لها، والتأكد من تطبيق كافة الضوابط التي يجب اتباعها خلال فترة الامتحانات، من أجل توفير الهدوء والراحة للطلاب .

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