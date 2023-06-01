عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرافق الأقصر تحرر 2822 محضرا في حملات مكبرة

صدى البلد


شنت شرطة المرافق بالأقصر بقيادة العقيد خالد الغول مدير الإدارة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن عدد من الحملات الصباحية والمسائية على مدار شهر مايو .


وأسفرت الحملات عن تحرير ٢٨٢٢ محضر تضمنت ٥٣٩ محضر اشغال طريق ، و ٢٢٧ محضر بائع متجول، و ١٦٩ محضر نظافة عامة،و ٢٥٣ محضر مضبوطات متنوعة، و ١٦٣٤ محضر ازالات إدارية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وحدة سكان الأقصر تنظم مؤتمر " صنع فى مصر"

حملة إزالات مكبرة بمركز الزينية شمال الأقصر

ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بضرورة المتابعه الميدانيه المستمره لرفع الإشغالات والتعديات و تكثيف اعمال حملات رفع الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين على مستوى مراكز ومدن المحافظة ورفع جميع المظاهر العشوائية ، تحقيقاً للانضباط العام .

 

الأقصر الإجراءات القانونية الشوارع والميادين إشغال طريق أمن الأقصر المظاهر العشوائية محضر نظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

نهائي دوري أبطال أفريقيا| الغيابات تضرب الوداد المغربي.. وبشرى سارة لجماهير الأهلي

مش عايزة أغلط.. منى زكى تكشف عن رأيها فى مسلسل «جعفر العمدة»

ترشيحاتنا

العاصفة وصلت| الأرصاد تحذر من الأمطار و الأتربة التي تضرب البلاد

انتظام حركة الملاحة الجوية في المطارات دون التأثر بحالة الطقس السيئ

دعاء المطر الشديد والعواصف الترابية.. اللهم لا تقتلنا بغضب ولا تهلكنا بعذابك

وزير الإنتاج الحربي: تطوير خطوط الإنتاج بالشركات وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع

وصول ولي العهد البريطاني وزوجته إلى عمان لحضور زفاف نجل ملك الأردن

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهم مارك زوكربيرج.. تعرف على ثروات أغنى 10 رجال في العالم

إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم .. كم تبلغ ثروته؟

المغرب .. طريقة عمل البسطيلة ..صور

بعد توصيات الحوار الوطني لريادة الأعمال.. ذوو قدرات يفتحون قلوبهم لـ«صدى البلد»

فيديو

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

محدش ينزل من بيته.. العاصفة على الأبواب ودرجة الحرارة 40

مفاجآت مالية وعاطفية وأخبار سعيدة لهذه الأبراج.. هل أنت منهم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ