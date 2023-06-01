مرافق الأقصر تحرر 2822 محضرا في حملات مكبرة



شنت شرطة المرافق بالأقصر بقيادة العقيد خالد الغول مدير الإدارة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن عدد من الحملات الصباحية والمسائية على مدار شهر مايو .



وأسفرت الحملات عن تحرير ٢٨٢٢ محضر تضمنت ٥٣٩ محضر اشغال طريق ، و ٢٢٧ محضر بائع متجول، و ١٦٩ محضر نظافة عامة،و ٢٥٣ محضر مضبوطات متنوعة، و ١٦٣٤ محضر ازالات إدارية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بضرورة المتابعه الميدانيه المستمره لرفع الإشغالات والتعديات و تكثيف اعمال حملات رفع الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين على مستوى مراكز ومدن المحافظة ورفع جميع المظاهر العشوائية ، تحقيقاً للانضباط العام .