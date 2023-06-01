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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة إزالات مكبرة بمركز الزينية شمال الأقصر

صدى البلد

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وذلك وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم.

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وأوضح العميد أحمد الهوارى أن لجنة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، شنت  حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة 2 حالة تعدٍ بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحة إجمالية 6 أفدنة و10 قراريط بواقع 31 ألف متر. 

وتم التنفيذ بمعدات الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة الزينية، وقاد الحملة يوسف أحمد جلال، نائب رئيس المركز، ومحمد إسماعيل، مسئول الأملاك، وكل من رئيسي قريتي المدامود قبلي والمدامود بحرى يوسف أحمد، رئيس قرية المدامود قبلي، ومكي عمر، سكرتير قرية المدامود بحرى، وممدوح فتح الله، مسئول التنظيم بالقرية، وعماد أنور محمد، مسئول القسم الفني بالقرية، وبقوة تأمين من مديرية أمن الأقصر ومركز شرطة طيبة، والمقدم إسماعيل عماد، نائب مأمور مركز شرطة طيبة، والنقيب عمر جاب الله، معاون النظام قوات أمن مركزى. 

تم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتسليم الأراضي بعد التنفيذ لرؤساء القرى للتحفظ عليها وحمايتها لعدم تكرار التعديات.

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