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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشارك في اجتماع مجلس جامعة طيبة التكنولوجية

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يشارك في اجتماع مجلس جامعة طيبة التكنولوجي

 

شارك  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في اجتماع مجلس جامعة طيبة التكنولوجية، في جلسته رقم 4، بحضور   الدكتور عادل زين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والمهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة طيبة، وأعضاء المجلس.

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وقدم رئيس جامعة الأقصر، الشكر لرئيس جامعة طيبة التكنولوجية، على دعوته لحضور اجتماع مجلس الجامعة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجامعتين لخدمة المجتمع.

وأشار رئيس جامعة الأقصر، إلى أن هناك بروتوكول تعاون مشترك بين جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية؛ بهدف الاستفادة القصوى من إمكانيات الجامعتين من أجل المشاركة والتعاون، فى دعم وخدمة العملية التعليمية، والأكاديمية، والعملية، وفقًا لحاجة العمل بمحافظة الأقصر، والعمل على تحقيق رؤية مصر المستدامة 2030.

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