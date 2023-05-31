وزير الشباب والرياضة يكرم طلاب جامعة الأقصر الفائزين في مهرجان «إبداع»

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فى حفل ختام مهرجان “إبداع” الحادى عشر، بقاعة المؤتمرات الكبرى لجامعة القاهرة، الطلاب الفائزين بالمراكز المتقدمة فى المسابقة، وذلك بحضور الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وعدد من رؤساء الجامعات والفنانين والشخصيات العامة.

وحصل 5 طلاب من كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، على المراكز الأولى فى مسابقة الفنون التشكيلية بالمهرجان، وتم تكريمهم بالإحتفالية وهم فارس أحمد عبد الرحيم، في مجال النحت، ومينا وهب الله عبيد الله أرميس، في مجال التصوير الملون، وأحمد حسام الدين صلاح أحمد، في مجال التصوير الضوئي، وجرجس نادر ثابت تادرس، وبسملة محمد سيد أحمد محمود، في مجال الجرافيك.

كما كرم وزير الشباب والرياضة، الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وأهداه درع المهرجان وذلك لجهوده وتحفيزه الدائم لطلاب جامعة الأقصر، لوصولهم لمراكز متقدمة بين الجامعات المصرية.