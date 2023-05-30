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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: التنسيق مع كافة الجهات لتوريد القمح في الأقصر

صدى البلد

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الإنتاج، المزرعة البحثية بالمطاعنة ومزرعة قطاع الإنتاج بالأقصر، للوقوف على وضع الأصول المملوكة للوزارة، في إطار رفع كفاءتها لتحقيق أكبر عائد اقتصادي.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار المرور والمتابعة على كافة الأصول التابعة للوزارة، وتقييم الأداء، لتحقيق أكبر عائد اقتصادي منها،  بشكل مرضي وعادل ويتناسب مع قيمتها السوقية والعلمية.
وتبلغ مساحه المحطة البحثية حوالي 130 فدانا، كما تبلغ مساحة مزرعة قطاع الإنتاج حوالي  504 أفدنة.

 

وشملت الجولة أيضا، لقاء ضم مديري الإدارات الزراعية والتعاون والإصلاح الزراعي بالأقصر، في إطار توجيهات وزير الزراعة، بمتابعة عمليات توريد القمح، والتيسير على المزارعين.


وأكد صالح خلال اللقاء، أن الدولة المصرية قدمت ولأول مرة دعما غير مسبوق بأن حددت سعر أردب القمح 1500 جنيه،  متخطية السعر العالمي فضلا عن إعادة تصنيع القمح المورد كرغيف خبز مدعوم، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تحث المزارعين علي توريد إنتاجهم من القمح وطرق جميع الأبواب سواء كانوا مزارعين أو تجار والتنسيق الكامل، مع كافة الجهات المعنية.


وحضر اللقاء رفعت علي مدير مديرية الزراعة بالأقصر، وأحمد حنفي مدير مديرية الإصلاح الزراعي، والدكتور محمد نولي مدير المحطة البحثية بالأقصر.

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