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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب مجاني للشباب على التسوق الإلكتروني بـ الأقصر

صدى البلد

أعلن الدكتور هشام  محمد وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالأقصر، عن فرصة تدريبية مجانية لشباب وشابات المحافظة للحصول على دورة التسويق الإلكتروني والوظائف الرقمية  بمركز التدريب المهني- وتدريب الأعمال الزراعية بمقر شركه الأقصر للاستثمار الزراعي بالحبيل.

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ويشترط للحصول على التدريب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى ، ولدية خلفية عن الحاسب الآلي ، وأن يتراوح  سن المتقدم من 18 عاما وحتى 35 عام، ويشترط أيضا اجتياز المقابلة الشخصية . 


والأوراق المطلوبة للتقديم صورة بطاقة الرقم القومي، صورتان من الموقف من التجنيد للذكور، صورة المؤهل الدراسي، صورة شهادة خلوه من الأمراض من مستشفى حكومي، وسيرة ذاتية، كعب العمل ( شهادة قيد )،صورتين شخصيتين على أن يتم التقدم أما من خلال Qr المرفق أو مكاتب التشغيل التابعة للمديرية أو ديوان عام مديرية القوى العاملة بشرق السكة الحديد من خلال الباركود كود  او من خلال الرابط: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0uDZ0ZRACit5Lxvkq62SsrfJ5sDzlj1KMJdfHbgTfO6nV7Q/viewform

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