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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الاقصر: تركيب حفاضات اجبارية لعربات الحنطور

صدى البلد

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ،  أعمال إحلال وتركيب حفاضات خيول جديدة لعربات الحنطور  لمكافحة والحد من مخلفات الخيول بالشوارع بصورة عشوائية.


وقام رئيس مدينة الأقصر،  برفقة مسؤولي حي وسط وجنوب والمتابعة الميدانية وإدارة النقل البطئ بالتنسيق مع النقابة العامه للنقل البطئ، بتنفيذ أعمال إحلال وتركيب عدد (25) حفاضة خيول جديدة لعربات الحنطور للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي الذي ينبغي أن يظهر عليه أصحاب الحناطير أمام السائحين والضيوف الأجانب وزائرى المحافظة. 

 

 


وأكد رئيس مدينة الأقصر ، أنه على أصحاب الحناطير ضرورة التوجه إلى النقابه لصرف باقي الحفاضات وسرعة تركيبها، مؤكداً أنه تم منح مهلة أقصاها عشرة أيام فقط لتركيب الحفاضات وأن من يخالف ذلك سيتم تطبيق قانون البيئة علية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الأقصر.

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