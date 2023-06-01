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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة سكان الأقصر تنظم مؤتمر " صنع فى مصر"

صدى البلد


نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، مؤتمر "صنع في مصر" بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، ليكون نواة بدء ضمن مبادرة (صنع في مصر) والتي تهدف إلى دعم أصحاب الحرف التراثية والأعمال اليدوية.

وذلك بحضور شركاء المبادرة  الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، و محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و منتصر البنهاوي مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور هشام علي وكيل وزارة القوى العاملة، ورجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، واشراف الدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان، وحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الأحزاب والقيادات المختلفة بالمحافظة والشخصيات العامة والاعلاميين.

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  واحتوى المؤتمر على جلستين حواريتين، حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان "التأهيل وبناء القدرات"، وتناولت دور جامعة الأقصر في تأهيل أصحاب الحرف ودعمها، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، و الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة ودورها في تمكين المرأة، وجهود الدولة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الأقصر في تطوير ورفع كفاءة أصحاب الحرف، وأدار الجلسة الدكتور محمد امام، وشارك فيها الأستاذ الدكتور شيماء عبدالستار، والدكتور أحمد العراقي، والدكتور أحمد شاهين.


وجاءت الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان "دعم الحرف اليدوية والصناعات التراثية" وأدارتها هدير موسى، وشارك فيها الدكتور هشام علي، وعرفة الرملي، والدكتورة رضا عطا الله.


وتناولت الجلسة الثانية، كيفية مساعدة القوى العاملة ومراكز التدريب المهني والحرف في دعم أصحاب الحرف اليدوية، والدور الذي يقوم به مركز الحرف اليدوية والتراثية بجامعة الأقصر، وحاضنة الأعمال للتراث ودورها في تنمية الحرف والصناعات التراثية واليدوية.


وأقيم على هامش المؤتمر، معرضا للمنتجات التراثية والحرفية ضم العديد من أصحاب الحرف من كل مدن ومراكز المحافظة. 
وتضمنت توصيات المؤتمر عدة نقاط هامة، وهي التعاون مع جامعة الأقصر في تأهيل ورفع كفاءة أصحاب الحرف التراثية والتعاون مع مديرية القوى العاملة والتضامن الاجتماعي في نفس ذات الشأن وتوفير المعارض اللازمة لعرض وتسويق المنتجات التراثية والحرفية وتسهيل الحصول على التراخيص والتمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات، ودعم أصحاب الحرف التراثية واليدوية من خلال التسويق الالكتروني وعبر الوسائط الالكترونية والانترنت واقامة الورش المختلفة للارتقاء بالمنتج المصري.

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