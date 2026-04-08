تعليق ساخر من تامر حسني على إمكانية زواجه مرة أخرى

علق الفنان تامر حسني على إمكانية زواجه مرة أخرى، بشكل ساخر، وذلك في تصريحات تليفزيونية.

ورد تامر حسني على المذيع، حين قال له: "الناس كلها بتسأل ممكن تتجوز تاني؟"، قائلًا: مين اللي بيسأل؟ يا عم ارحمني.. آه بدور على عروسة".

شارك الفنان تامر حسني جمهوره مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” برفقة السفير الفرنسي في مصر في حفل مدرسي.

وكتب حسني، عبر مقطع الفيديو: “الراجل الجميل الوسيم ده طلع سلم عليا على المسرح في حفل مدرسة، روحت حضنتُه ورقصته دبكة شامي وهو تجاوب معايا عادي، وبعد ما مشيت عرفت إنه سفير فرنسا في مصر قولت إيه اللي أنا عملته ده إزاي مرحبتش بيه قدام الناس”.

وأضاف: “علشان كده عايز أشكره على حضوره وصعوده معايا على المسرح، وأقوله قد إيه إنت راجل جميل وفرفوش ونورت الحفلة سعادة السفير الفرنسي العزيز”.





