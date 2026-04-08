"الشكمجية طرب" تحيي أمسية غنائية بقبة الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بحي الأزهر، التابع لـ صندوق التنمية الثقافية، حفلًا غنائيًا لفرقة "الشكمجية طرب"، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق 10 أبريل.

تأسست الفرقة عام 2021 بقيادة الفنان أشرف خميس، وتُعد من الفرق الموسيقية المصرية الشابة التي تتبنى مشروعًا فنيًا لإحياء التراث الغنائي المصري الأصيل، من خلال إعادة تقديم مختارات من روائع الأغنية العربية في صياغات تحافظ على روحها وتُبرز جمالياتها.

وتقدم الفرقة حفلات منتظمة تحت عنوان "جواهر الأغنيات"، حيث اشتهرت بتقديم أمسيات طربية بعدد من مراكز الإبداع الفني، من بينها بيت الغناء العربي، ما أكسبها حضورًا ملحوظًا لدى جمهور الموسيقى التراثية.

يأتي الحفل ضمن برنامج الأنشطة الثقافية والفنية التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع التابعة له.

