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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمين الأعلى للآثار يكشف عن مفاجأة بعد زيارة جيل بايدن لـ الأهرامات

جيل بايدن في الأهرامات
جيل بايدن في الأهرامات

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن زيارة السيدة جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأهرامات كان مخططا لها 45 دقيقة ولكن استمرت لأكثر من 85 دقيقة بسبب إعجابها بروعة الحضارة المصرية القديمة.

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وأضاف مصطفى وزيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن جيل بايدن عبرت عن إعجابها ببراعة المصري القديم، متابعا: "جيل بايدن قالت إنها لم تكن تتصور هذا الجمال في مصر وتحدثنا عن التعاون المشترك بين مصر وأمريكا في مجال الآثار".

 

وأشار مصطفى وزيري، إلى أن جيل بايدن التقطت بعض الصور التذكارية بهاتفها الشخصي من أمام الأهرامات، قائلا: "ما فعلته جيل بايدن دعاية مهمة جدا سياحيا لمصر بصفة خاصة وأمريكا والعالم بصفة عامة، ولو صرفنا ملايين الدولار مش هتكون بنفس تأثير الزيارة"، كاشفا بأن جيل بايدن وعدت أنها ستكرر زيارتها.

مصطفي وزيري الإعلامي خيرى رمضان الأمريكي جو بايدن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأمين العام للمجلس

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