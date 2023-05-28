ورش للتحنيط الحيواني والآدمي.. مصطفى وزيري يكشف تفاصيل أهم الاكتشافات الأثرية بسقارة|فيديو

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعث المصرية في سقارة بدأت أعمالها منذ أبريل 2018، مشيرا إلى أن هذا الموسم هو الموسم الثالث، واستطعنا أن نبهر العالم بجميع الاكتشافات التي قمنا بها.

وقال مصطفى وزيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه تم الكشف عن مومياوات حيوانية وأدمية، مؤكدا أنه تم اكتشاف ورشة التحنيط الحيواني، وورشة للتحنيط الأدمي.

وتابع، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنه تم الكشف على الأدوات التي كان يتم استخدمها في عملية التحنيط سواء للحيوان أو الإنسان، وكيف كانت تتم عملية التحنيط.

30 تابوتا من أجمل ما يكون

وأشار مصطفى وزيري إلى أن تم اكتشاف أكثر من مقبرة بينها كم كبير جدًا من المومياوات الحيوانية، وتوابيت آدمية وآثار أخرى، تحتفظ بحيوتها، بجانب خبيئة تماثيل برونزية تم نقلها للمتحف المصري الكبير وأدوات للزينة والتجميل و 30 تابوت من أجمل ما يكون، وبئر من الطوب اللبني، مضيفًا "أي اكتشاف لـ المومياوات الحيوانات او الآدمية، لازم نجد بيت وورش التحنيط والدفن".