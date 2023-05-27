مصطفى وزيري: اكتشاف 20% فقط من آثار سقارة

كشف مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل الاكتشافات الجديدة بجبانة سقارة الأثرية، مشددًا على أن الآثار المكتشفة بتلك المنطقة، تقدر بحوالي 20% من الاكتشافات الموجودة تحت الأرض.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، إن 80% من آثار سقارة الموجودة تحت الأرض لم تكتشف بعد.

البعثة المصرية في سقارة



وأشار مصطفى وزيري، إلى أنه خلال 6 أشهر فقط من عمل البعثة المصرية في سقارة تم اكتشاف أكثر من مقبرة بينها كم كبير جدًا من المومياوات الحيوانية، وتوابيت آدمية وآثار أخرى، تحتفظ بحيوتها، بجانب خبيئة تماثيل برونزية تم نقلها للمتحف المصري الكبير وأدوات للزينة والتجميل و 30 تابوت من أجمل ما يكون، وبئر من الطوب اللبني، مضيفًا "أي اكتشاف لـ المومياوات الحيوانات او الآدمية، لازم نجد بيت وورش التحنيط والدفن".