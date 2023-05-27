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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأقدم بالعالم.. مصطفى وزيري يوضح تفاصيل اكتشاف "جبن ماعز" بمنطقة سقارة

مصطفى وزيري، الأمين
مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

كشف مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل الاكتشافات الجديدة بجبانة سقارة الأثرية،  موضحًا أن الكشف عن زلع كثيرة في منطقة سقارة بداخلها جبنة بيضاء من جبن الماعز، ورائحتها مازالت موجودة، حيث جرى اكتشاف هذه الجبن داخل الزلع المغلقة وشكلها كروي.

قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، :"وجدنا جبنة ماعز في أواني فخار، عبارة عن كور، بحالتها كاملة، وتم إجراء عدد التحاليل، كما يوجد كتابات تؤكد ذلك".

وأشار إلى الكشف الأثري الجديد يؤكد حب واحترام المصري القديم لزوجته، كما تشير الاكتشافات إلى أن الـ" 40 الميت" بعد الوفاة، أصلها فرعوني.


أشار إلى أن هذا الكشف كان من عدة اكتشافات مازالت مستمرة في منطقة سقارة، وسيتم الإعلان عن اكتشافات قريبا.

المومياوات بحالتها حتى اليوم

 

ذكر أنه تم الكشف عن مادة "الريتنج" التي كان يستخدمها المصري القديم لدهن جسد وجلد المومياء لحمايتها من التلف والتفاعل مع ظواهر الجو الخارجي، كما تم العثور على أثواب عديدة من الكتان التي توضع على المومياوات، بحالتها حتى اليوم.

مصطفي وزيري سقارة عمرو خليل المومياوات مصر

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