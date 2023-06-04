بعد هروب آلاف المواطنين.. إطفاء الحرائق في غابات كندا بمعجزة من السماء

اشتعلت الحرائق في غابات كندا منذ أيام، ما أدى إلى هروب الآلاف من المواطنين إلى أماكن آمنة، لكن ما حدث منذ أيام كان غريبا وصادما.





بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فر الآلاف من منازلهم بسبب الحريق لكن النار تم احتوائها بفضل هطول الأمطار الطبيعية.



وذكر ديفيد ستيفيز، مسئول في هيئة موارد الغابات بوزارة الموارد الطبيعية والمتجددة في نوفا سكوشا، أمس السبت أن الحريق تم احتواؤه بنسبة 85%، وهو الآن محصور في منطقة مساحتها 9.5 كلم مربع فقط، ومن غير المرجح أن يتزايد بسبب مزيج من جهود الإطفاء والأمطار التي طال انتظارها.

لكنه عبر عن قلقه لوضع عدد من المناطق، وأكد أن فرق الإطفاء تواصل مراقبة النقاط الساخنة فضلا عن محيط الحريق عن كثب.

واندلع الحريق الأحد في هاليفاكس، وسرعان ما امتد إلى عدة مديريات، وأتى على نحو 200 مبنى منها 151 منزلا، وأجبر السلطات على إجلاء أكثر من 16 ألف شخص.

وقال ديف ميلدرم، نائب رئيس هيئة الإطفاء في هاليفاكس، إن الأمطار حسنت الوضع السبت.